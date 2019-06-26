Marvel'ın 'Salın Filmi' Dediği, Spoiler Dolu Endgame Blu-Ray Fragmanı

Marvel hayranıysanız, Marvel Sinematik Evreni'nin en büyük filmi olan Avengers: Endgame'i izleyemediyseniz ve bunun için Blu-Ray'inin çıkmasını bekliyorsanız Marvel'ın yayınladığı Blu-Ray özel fragmanını izlememenizi şiddetle tavsiye ediyoruz çünkü filmin neredeyse tüm kritik noktaları fragmanda gösteriliyor.

Filmin, TV reklamları için hazırlanan kısa fragmanlarında da filme dair spoiler'lar verilmiş olsa da Blu-Ray için yayınlanan fragman, filmin birçok kritik noktasını içinde barındırıyor. Disney'in bu fragmanı hazırlarken "Artık herkes filmi izlemiştir" dediği apaçık ortada.

Film; 30 Temmuz'da Vudu, Google Play ve iTunes gibi dijital platformlarda henüz izlememiş olan seyircilere sunulacakken ayrıca DVD, Blu-Ray ve 4K UDH sürümü de fiziksel kopyalar olarak raflardaki yerini alacak. Tüm bunlara ek olarak film, Disney'in yayın platformu olan Disney+'a ise 11 Aralık 2019'da gelecek.