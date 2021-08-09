Marvel Future Revolution için yeni fragmanlar yayınlandı!

Marvel ve Netmarble, yakında çıkacak olan "AAA" açık dünya mobil oyunu Marvel Future Revolution için yeni fragmanlar yayınlandı.

Marvel ve Netmarble ortaklığında geliştirilen açık dünya mobil RPG oyunu Marvel Future Revolution'ın çıkış tarihine az bir zaman kalmışken, Doctor Strange'in oynanış videosunu gösteren yeni fragmanlar yayınlandı.

iOS ve Android için çıkış yapmaya hazırlanan oyun, sevdiğimiz Marvel karakterlerini içerisinde barındıracak. Yeni fragmanlar, çok oyunlu savaş modu Omega War'ı tanıtırken, oyunda Doctor Strange'in yer alacağını doğrulamış oldu.

Marvel Future Revolution, 25 Ağustos'ta iOS ve Android için çıkış yapacak.

MARVEL FUTURE REVOLUTION TANITIM YAZISI

Marvel'dan İlham Alan Açık Dünya: Oyuncular kendilerini Marvel'ın ilk Açık Dünya mobil oyununa tamamen kaptırabilirler. Yüksek teknoloji ürünü New Stark City'den Hydra Empire, Xandearth, Midgardia ve Sakaar gibi benzersiz bölgelere kadar oyuncular, orijinal Marvel simgelerini, efsanevi karakterleri ve hayranların favori hikayelerine ve etkinliklerine doğrudan bağlanan saygı görevlerini keşfetmeyi bekleyebilirler.

MARVEL FUTURE REVOLUTION FRAGMANLAR

Captain America, Captain Marvel, Spider-Man, Black Widow, Iron Man, Doctor Strange, Star-Lord ve Storm dahil olmak üzere sekiz oynanabilir Süper Kahraman, Marvel Evreni'nden geniş bir ikonik kostüm koleksiyonuyla donatılacak.