Marvel Future Fight: The Falcon & Winter Soldier Güncellemesi Yayınlandı
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Marvel Future Fight: The Falcon & Winter Soldier Güncellemesi Yayınlandı

Marvel Future Fight: The Falcon & Winter Soldier Güncellemesi Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Marvel Future Fight, Marvel Studios'un son The Falcon & the Winter Soldier web serisinden esinlenerek içerik ekleyen yeni bir güncelleme duyurdu.

Marvel Future Fight, Marvel Studios'un son The Falcon & the Winter Soldier web serisinden esinlenerek içerik ekleyen yeni bir güncelleme duyurdu. Güncelleme bugün iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

Bu , web serisinden ilham alan iki isimsiz süper kahraman ve Baron Zemo için yeni kostümler ve aksesuarlar ve ayrıca Falcon'un Tier-3'e yükseltilmesi ve dolayısıyla yeni Ultimate Skills'in kazandırılması dahil.

Black Widow da bazı oyun güncellemeleri aldığından, Sam ve Bucky'yi güçlendirmenin çok ötesinde yenilikler mevcut. Bu hafta sinemalarda vizyona giren Black Widow filminden esinlenilen Future Fight Legendary Battle moduna yeni bir bonus görev eklendi.

Ayrıca Taskmaster, yeni Ultimate Skills ile yeni bir Tier-3 yükseltmesi aldı ve Yelena Belova, Awaken Potential becerileri ile güncellendi.

Marvel Future Fight'a yeni başlayacaksanız, yeni oyuncuların oyunun nasıl oynandığını basit eğitimlerle öğrenebilmeleri için bir Savaş Kılavuzu da eklendi.

Hepsi bu kadar değil, çünkü Future Fight ayrıca yeni bir Guided Quest Tier-3 Mission ve beş karakter için daha eklenen Realize Potential işlevi gibi bir dizi başka iyileştirme de aldı: Sister Grimm, Ironheart, Kid Kaiju, Hawkeye ve Wasp.

Marvel Future Fight hem hem için ücretsiz olarak mevcut. Oyunun, uygulama içi satın alımlar içerdiğini hatırlatalım. Ayrıca Marvel dünyasına meraklıysanız, yeni çıkacak büyük bütçeli Future Revolution hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için okuyabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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