Marvel evreninin ilk Müslüman süper kahramanı: Kamala Khan
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Marvel evreninin ilk Müslüman süper kahramanı: Kamala Khan

Marvel evreninin yeni oyununda, Müslüman kadın karakter Kamala Khan da yer alacak.

02.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:35

Marvel'in Avengerları tekrar bir araya geliyor, bu kez beyaz perde de değil ama hasılat rekorları kıran bir bilgsayar oyununda.

Oyunda, beklenen tüm süper kahramanlar var. Iron Man, Hulk, Kaptan Amerika. Ama bu kez ekibe yeni bir üye katılıyor: Kamala Khan.

Şekil değiştirme kabiliyetine sahip Pakistan kökenli, Müslüman Amerikalı genç, son Ms Marvel.

Oyunun yayıncısı, Square Enix Marvel Avengers'a Kakala Khan'ın katılacağını, başlıca oyun karakterlerinden biri olacağını ve oyunun hikayesinde önemli bir rol oynayacağını açıkladığında, hem oyunun hayranları hem de sektörden öevgü almıştı.

25 yaşındaki oyuncu Maria Afsar "Bu Marvel karakterini birkaç yıl önce çizgiromanda görmüştüm. Geçmişini okuyunca, Pakistanlı, Müslüman ve bir kadın olduğunu görünce çok iyi olduğunu düşündüm" dedi.

"Karakterin oyunda ana karakterlerden biri olduğunu duyduğumda, bunun hayatım boyunca beklediğim bir şey olduğunu düşündüm. Küçükken hiç böyle bir şey görmemiştim."

'Gençlerin ilham alabilecekleri bir karakter'

Kamala Khan'ı 2014'te yaratanlardan biri Marvel editörü ve yönetmeni Sana Amanat.

Kendisi de Müslüman bir Amerikalı biri olan Sana Amanat, benzer özelliklere sahip genç kızların kendilerini bulabilecekleri ve ilham alabilecekleri bir karakter yaratmak istediğini söylüyor.

Amanat, oyunun tanıtımında yaptığı açıklamada "Kamala'nın yaptığımız en büyük Marvel oyunlarından biri olması inanılmaz." dedi.

Son yıllarda Müslüman karakterler, birçok bilgisayar oyununda önemli roller aldı.

Assassin's Creed Chronicles: India'da Keşmirli suikastçi Arbaaz Mir vardı.

Dövüş oyunu Tekken 7'de, Shaheen adlı Suudi Arabistanlı bir karakter yer aldı.

Ve Street Fighter V'te ortadoğu kökenli Rashid adlı bir karaktere yer verildi.

'Genç Müslümanlar yansıtılmıyor'

Ancak No Brakes Games'in stüdyo şefi Sitara Shefta'ya göre Müslüman karakterlerin tasarımları tek tip olabiliyor ve ortalama genç Müslümanları pek yansıtmıyor.

Sitara, Ms Marvel'in genç Müslümanlara daha çok benzediğini ve Kamala Khan karakterinin kendi yeğenini hatırlattığını belirtiyor.

Sitara, Kamala Khan'ın oyuna dahil olmasının, oyun dünyasında daha iyi temsil adına dev bir adım olduğunu vurguluyor.

"Çok önemli, neden Pakistanlılar ve Müslümanların karakterleri ve onlara ilham verecek hikayeleri olmasın?" diye soruyor ve şöyle devam ediyor;

"Oyunlarda genelde terörist ya da mücadele ettiğimiz kötü adamlar olarak gösteriyorla. Şimdiyse güçlü bir Pakistanlı Müslüman karakterimiz ve bu topluluktaki çocukların ilham alacağı bir rol model var."

Televizyon dizisi bekleniyor

Oyunun hikayesinde, çizgi romandan esilenildi, ancak Marvel'in Sinema Evreni'yle aynı değil.

Oyunu geliştiren Crystal Dynamics'in Stüdyo Şefi Scott Amos da, Kamala Khan'ın dahil edilmesiyle çok olumlu tepkiler aldıklarını söylüyor.

Marvel Studios'un Disney'le birlikte karakterin etrafında geçecek ve 2022'de yayımlanacak bir televizyon dizisi yapması da bekleniyor.

Marvel evreninin ilk Müslüman süper kahramanı: Kamala Khan
BBC

Manşet

Haberler

Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Haber
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı Haber
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Haber
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı Haber
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor Haber
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı Haber
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Vladimir Putin Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Buse Varol Demet Özdemir Gonca Vuslateri Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mete Kalkavan
Daha Fazla Ankara Temmuz Futbolcu Ak Parti
Şu an buradasınız: Marvel evreninin ilk Müslüman süper kahramanı: Kamala Khan - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 13:35:24. #1.15#
title