Marvel, Black Panther 2 İçin Çalışmalara Başladı

Black Panther film, Marvel için özellikle ABD pazarında çok büyük başarı yakalayan bir film oldu. Adeta bir siyahi toplum hareketine dönüşen film, toplamda 1 milyar doları geçti ve çok büyük sansasyon yarattı. Hem seyircilerden hem de eleştirmenlerden olumlu geri dönüşler alan yapım, Oscar'a da aday olmayı başardı. Marvel da fırsatı kaçırmadan Black Panther 2'nin geleceğini açıkladı.

O günden bu yana film için neredeyse hiçbir ilerleme kaydedilmedi.

Ortaya çıkan son bilgiler ise Black Panther hayranlarını sevindirecek nitelikte. Marvel Stüdyolarının patronu Kevin Feige, Black Panther 2 hakkında açıklamalar yaptı. Killmonger'ın geri döneceğine yönelik iddiaları reddeden Feige, başka bir önemli açıklamada bulundu.

Feige, Killmonger haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, Ryan Coogler'in henüz senaryoyu yeni kaleme alıyor olduğunu ve yazdığı senaryonun hem kendisinden hem de yapmcı Nate Moore'dan onay alması gerektiğini belirtti.

Coogler, yeni filmi de yazıp yönetmesi istendiğinde biraz zamana yayarak çalışacağını söylemişti. Filmi olabildiğince kusursuz yapmayı isteyen Coogler, bu nedenle de ince eleyip sık dokuyor. Daha önce üç film yaptığını belirten yönetmen, her yapımın kendine özel bir baskısı olduğunu söylemişti. Feige ise ikinci filmle ilgili elle tutulur fikirleri olduğunu ve bu içerikleri ikinci filmde karşımıza çıkaracaklarını belirtti.