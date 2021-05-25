Maruf Güneş, Galatasaray yönetiminden istifa etti
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Maruf Güneş, Galatasaray yönetiminden istifa etti

Maruf Güneş, Galatasaray yönetiminden istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Teknik Direktör Fatih Terim'le çalışmak istemediğini açıklamasının ardından tecrübeli teknik adama destek veren yönetim kurulu üyesi Maruf Güneş, görevinden istifa etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Teknik Direktör Fatih Terim'le çalışmak istemediğini açıklamasının ardından tecrübeli teknik adama destek veren yönetim kurulu üyesi Maruf Güneş, görevinden istifa etti.

Güneş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar birlikte mesai harcadığım, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hiçbir birey Galatasaray'dan üstün değildir. Aslolan Galatasaray'dır!" dedi.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, Maruf Güneş'in yerine Banu Vahapoğlu Akgün'ün seçildiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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