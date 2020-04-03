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Türkiye İstatistik Kurumu, Banka, Ekonomi

Martta zam şampiyonu sivri biber oldu

Mart ayında zam şampiyonu fiyatı yüzde 45,37 artan sivri biber olurken, banka ile havale ücreti yüzde 93,20 ile fiyatı en fazla düşenler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

03.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:56
Martta zam şampiyonu sivri biber oldu

Mart ayında zam şampiyonu fiyatı yüzde 45,37 artan sivri biber olurken, banka ile havale ücreti yüzde 93,20 ile fiyatı en fazla düşenler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mart dönemi fiyatı en fazla artan ve azalan maddeler ve değişim oranlarını açıkladı. Buna göre; mart ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 45,37 artış ile sivri biber olurken, patates yüzde 30,39 artış ile ikinci sırada, fiyatı yüzde 25,59 artan limon ise üçüncü oldu.

Fiyatı en fazla artan ürünler şöyle sıralandı; "Sarımsak yüzde 15,79, ayva yüzde 12,31, portakal yüzde 11,88, kuru soğan yüzde 11,43, bilgisayar ekipmanları yüzde 7,51, kola yüzde 7,46, ilaçlar yüzde 6,85, kivi yüzde 6,47, elma yüzde 6,31, tavuk eti yüzde 6,20, soğuk çay yüzde 5,43, kuzu eti yüzde 5,35, margarin yüzde 5,18, dana eti yüzde 4,92, kuru fasulye yüzde 3,87, diğer sağlık ürünleri yüzde 3,79 ve meyve suyu yüzde 3,78."

En fazla banka ile para havale ücreti düştü

Mart ayında fiyatı en fazla düşen ürünler sıralamasında fiyatı yüzde 93,20 azalan banka ile para havale ücreti oldu. Fiyatı en fazla azalan ürünler sıralamasında yüzde 18,60'lik azalışla yeşil soğan ikinci, yüzde 16,78'lik azalışla ıspanak üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatı en fazla azalan ürünler sıralaması ise şöyle gerçekleşti: "Domates yüzde 14,82, benzin yüzde 14,31, yumurta yüzde 10,00, motorin yüzde 9,91, salatalık yüzde 4,26, tere yüzde 3,90, karnabahar yüzde 3,80, erkek botu yüzde 3,73, erkek kazağı yüzde 3,32, kadın kaban yüzde 3,26, pırasa yüzde 3,17, çocuk için kaban anorak yüzde 2,83, dereotu yüzde 2,59, çocuk botu yüzde 1,54, makyaj malzemeleri yüzde 1,52, hazır pakette toz tatlılar (puding) yüzde 1,41 ve krem peynir yüzde 1,40." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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