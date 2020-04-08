SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Martta en fazla reel getiri avrodan oldu - Ekonomi
Ekonomi

Martta en fazla reel getiri avrodan oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, martta en fazla reel getiri avrodan sağlandı.

08.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:54
Martta en fazla reel getiri avrodan oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, martta en fazla reel getiri avrodan sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, martta en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,10, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 5,41 ile avroda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 3,61 ve külçe altın yüzde 2,90 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,89 kaybettirdi.

Martta TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 3,92, külçe altın yüzde 3,21 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15 kazanç sağladı, DİBS yüzde 1,33 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,65 kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,48, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,50 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,59, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 15,83 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık en çok külçe altın kazandırdı

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,79 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,63, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,90 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,27, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,35 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 18,91, mevduat faizi (brüt) yüzde 10,18, dolar yüzde 6,92 ve avro yüzde 4,63 ile yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 12,97 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 15,34, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,87, dolar yüzde 3,71 ve avro yüzde 1,48 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 15,58 kayba yol açtı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu Ekonomi
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Dilan Çıtak Aleyna Tilki Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Radamel Falcao
Daha Fazla Polis Antalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Martta en fazla reel getiri avrodan oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:54:16. #1.15#
title