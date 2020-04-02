Martta en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 62 milyon 28 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 62 milyon 28 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mart ayında en çok ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisini, 1 milyar 554 milyon 437 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 214 milyon 608 bin dolarla da hazırgiyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.

Martta geçen yılın aynı dönemine göre otomotivde yüzde 28,5'lik, hazırgiyim ve konfeksiyonda yüzde 27,4'lük, kimyevi maddelerde yüzde 15,4'lük düşüş yaşandı.

İhracat artışı martta geçen yılın aynı dönemine göre en fazla yüzde 53,3'le fındık ve mamülleri sektöründe gerçekleşirken, bunu yüzde 26,9 yükselişle meyve-sebze mamulleri takip etti. İhracat artışında üçüncü sırada ise yüzde 24,6'yla yaş meyve ve sebze izledi.

Bu dönemde, Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 74,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 20,5 azalışla 10 milyar 47 milyon 876 bin dolarlık ihracat yapıldı. Toplam ihracatın yüzde 15,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 4,5'lik yükselişle 2 milyar 38 milyon 948 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda yüzde 11,8 azalışla 324 milyon 725 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya

Mart ayında ihracatçılar, Türkiye'nin bayrağını 205 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,3 milyar dolarla Almanya, 880 milyon dolarla ABD ve 802 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 46,2 düzeyinde gerçekleşirken, ilk 20 ülkede bu oran yüzde 64,8'e yükseldi.

ABD, Almanya, Birleşik Krallık, İspanya ve Fransa'nın da yer aldığı tam 20 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 6,2 milyar dolarlık hacimle yüzde 46,2 seviyesine yükseldi.

Öte yandan Türkiye, küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen mart ayında 83 ülkeye ihracatını 512 milyon dolar artırmayı başardı. Bu 83 ülkenin 62'sinde artış yüzde 10'un, 28'inde ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. Bu ülkeler arasında geçen yılın mart ayına göre 15,2 milyon dolar ihracat artışıyla Cibuti öne çıktı. Gana 15,1 milyon dolarlık ve Umman da 14,1 milyon dolarlık ihracat artışıyla dikkati çeken ülkeler arasında yer aldı.

En dikkat çekici ihracat artışı Kastamonu'da yaşandı

İllerin ihracatına bakıldığında, mart ayında 25 ilin ihracatını artırdığı görüldü. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 5 milyar 268 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 98 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 88 milyon dolarla Kocaeli oldu.

Bu dönemde en fazla ihracat artışını ise Kastamonu gerçekleştirdi. Kastamonu'nun ihracatı yüzde 184 artarak 17,9 milyon dolara ulaştı. Kastamonu'yu yüzde 98'lik artışla 43,5 milyon dolarlık ihracata ulaşan Düzce ve yüzde 65'lik yükselişle 22,5 milyon dolarlık dış satıma erişen Giresun izledi.

Düzce'de fındık ve mamulleri sektörü ihracatı 184 kat artarken, Mardin'de makine sektörü ihracatı 3,4 katına çıktı. İzmir'de hububat sektörünün ihracatı yüzde 130 arttı, Ankara'da ise hazırgiyim sektörünün ihracat artışı yüzde 98'i buldu.

177 ülkeye 4,6 milyar TL ile ihracat yapıldı

Mart ayı boyunca 177 ülkeye ihracatta TL kullanılırken, toplam rakam 4,6 milyar lira oldu. 5 bin 789 firma mart ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.

Miktar bazında ihracat ise martta yüzde 1,2 düşüşle 12,6 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, mart ayında avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 131,3 milyon dolar oldu.

TİM verilerine göre, 2019 -2020 mart ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 MART SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2019 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) 2018 - 2019 2019 - 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) I. TARIM 1.950.390 2.038.948 4,5 15,2 22.588.365 23.716.137 5,0 13,2 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.240.908 1.427.544 15,0 10,6 14.958.747 15.698.385 4,9 8,8 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 586.784 633.423 7,9 4,7 6.708.629 6.887.881 2,7 3,8 Yaş Meyve ve Sebze 143.609 178.894 24,6 1,3 2.190.003 2.389.849 9,1 1,3 Meyve Sebze Mamulleri 128.024 162.418 26,9 1,2 1.561.308 1.594.456 2,1 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 118.197 123.554 4,5 0,9 1.401.298 1.409.325 0,6 0,8 Fındık ve Mamulleri 136.203 208.835 53,3 1,6 1.654.863 2.154.919 30,2 1,2 Zeytin ve Zeytinyağı 34.863 29.459 -15,5 0,2 320.362 271.714 -15,2 0,2 Tütün 73.557 78.806 7,1 0,6 1.023.607 888.776 -13,2 0,5 Süs Bitkileri ve Mam. 19.671 12.156 -38,2 0,1 98.677 101.465 2,8 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 237.540 183.579 -22,7 1,4 2.564.547 2.437.808 -4,9 1,4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 237.540 183.579 -22,7 1,4 2.564.547 2.437.808 -4,9 1,4 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 471.942 427.824 -9,3 3,2 5.065.072 5.579.944 10,2 3,1 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 471.942 427.824 -9,3 3,2 5.065.072 5.579.944 10,2 3,1 II. SANAYİ 12.641.512 10.047.876 -20,5 74,8 137.211.661 136.263.961 -0,7 76,1 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.112.569 937.018 -15,8 7,0 12.284.256 12.037.859 -2,0 6,7 Tekstil ve Hammaddeleri 727.666 586.450 -19,4 4,4 8.315.589 7.780.384 -6,4 4,3 Deri ve Deri Mamulleri 176.064 130.220 -26,0 1,0 1.680.182 1.641.437 -2,3 0,9 Halı 208.839 220.348 5,5 1,6 2.288.485 2.616.038 14,3 1,5 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.838.129 1.554.437 -15,4 11,6 18.194.895 20.332.810 11,8 11,4 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.838.129 1.554.437 -15,4 11,6 18.194.895 20.332.810 11,8 11,4 C. SANAYİ MAMULLERİ 9.690.813 7.556.421 -22,0 56,3 106.732.511 103.893.292 -2,7 58,0 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.674.074 1.214.608 -27,4 9,0 17.618.457 17.412.891 -1,2 9,7 Otomotiv Endüstrisi 2.883.071 2.062.028 -28,5 15,4 31.092.883 29.812.888 -4,1 16,6 Gemi ve Yat 99.641 69.215 -30,5 0,5 1.079.787 1.100.605 1,9 0,6 Elektrik Elektronik 992.599 832.814 -16,1 6,2 11.306.970 11.078.786 -2,0 6,2 Makine ve Aksamları 699.024 627.495 -10,2 4,7 7.502.776 7.835.280 4,4 4,4 Demir ve Demir Dışı Metaller 712.309 672.441 -5,6 5,0 8.115.523 8.168.141 0,6 4,6 Çelik 1.307.482 984.119 -24,7 7,3 15.644.665 13.273.105 -15,2 7,4 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 316.697 317.580 0,3 2,4 3.106.775 3.595.339 15,7 2,0 Mücevher 297.350 230.591 -22,5 1,7 4.354.874 4.181.798 -4,0 2,3 Savunma ve Havacılık Sanayii 282.563 141.818 -49,8 1,1 2.246.587 2.608.757 16,1 1,5 İklimlendirme Sanayii 414.615 396.667 -4,3 3,0 4.543.283 4.711.482 3,7 2,6 Diğer Sanayi Ürünleri 11.387 7.045 -38,1 0,1 119.931 114.220 -4,8 0,1 III. MADENCİLİK 368.202 324.725 -11,8 2,4 4.425.581 4.280.826 -3,3 2,4 Madencilik Ürünleri 368.202 324.725 -11,8 2,4 4.425.581 4.280.826 -3,3 2,4 T O P L A M (TİM*) 14.960.104 12.411.549 -17,0 92,4 164.225.608 164.260.924 0,0 91,7 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.375.804 1.014.697 -26,2 7,6 14.231.498 14.837.277 4,3 8,3 GENEL İHRACAT TOPLAMI 16.335.908 13.426.245 -17,8 100,0 178.457.106 179.098.201 0,4 100,0

Kaynak: AA