Martta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
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Martta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Martta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, mart ayında 2 milyar 892 milyon 730 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı
Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı

Otomotiv endüstrisi, mart ayında 2 milyar 892 milyon 730 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 892 milyon 730 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 2 milyar 2 milyon 718 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 677 milyon 874 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 123,8 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 83,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda martta 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 42,2 artışla 14 milyar 162 milyon 11 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 19,6 yükselişle 2 milyar 430 milyon 627 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 37,9 artışla 446 milyon 771 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

-AB'ye ihracat artışı yüzde 47'ye çıktı

Mart ayında, ülke gruplarına göre en büyük pazar olan Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracat, yüzde 47 artışla, 7,9 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,4 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının, mart ayı ihracatındaki payı ise yüzde 54,7 oldu. Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,5 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,8 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya ise 1,3 milyar dolarlık, ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönemde ihracatçılar Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başarırken, 150 ülkeye ihracatta artış kaydedildi.

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 670 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 240 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 6 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatın tutar bazında en çok arttığı ülkeler ise 535 milyon dolarlık artışla Birleşik Arap Emirlikleri, 439 milyon dolarlık artışla İtalya ve 437 milyon dolarlık artışla Irak olarak gerçekleşti.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il ise sırasıyla 7 milyar 161 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 464 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 333 milyon dolarla Bursa oldu.

-Miktar bazında ihracat artışı 15 milyon tona yaklaştı

Miktar bazında ihracat ise; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak, 14,9 milyon ton olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 7,8 artışla, 40,3 milyon tonluk ihracat gerçekleşti. Son dönemde Avro/dolar paritesindeki artış,ihracata pozitif yansıdı. Mart ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 572 milyon dolar oldu.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 174 ülkeye toplam 6,3 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 175 firmamız ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. İkili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını ihracat ailesi desteklemeye devam edecek.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 mart ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 MARTSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20202021Değişim ('21/'20)Pay(20) (%)2019 - 20202020 - 2021Değişim ('21/'20)Pay(20) (%)
I. TARIM2.031.6902.430.62719,614,323.698.60224.955.3855,315,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.422.6611.599.40712,49,415.684.29916.675.6796,310,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 631.410784.30624,24,66.883.8037.505.3669,04,6
Yaş Meyve ve Sebze 178.133246.79738,51,42.388.5962.868.18220,11,8
Meyve Sebze Mamulleri 162.233164.5141,41,01.593.3981.702.3276,81,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 123.199126.3402,50,71.407.9871.409.3810,10,9
Fındık ve Mamulleri 207.314184.112-11,21,12.148.6711.964.044-8,61,2
Zeytin ve Zeytinyağı 29.41726.653-9,40,2271.649261.272-3,80,2
Tütün 78.80649.300-37,40,3888.776849.516-4,40,5
Süs Bitkileri ve Mam.12.15017.38443,10,1101.419115.59014,00,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER182.293248.17336,11,52.436.4382.523.4813,61,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller182.293248.17336,11,52.436.4382.523.4813,61,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ426.736583.04736,63,45.577.8655.756.2253,23,6
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri426.736583.04736,63,45.577.8655.756.2253,23,6
II. SANAYİ9.959.77314.162.01142,283,1136.096.034132.577.161-2,681,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER934.9171.314.71940,67,712.035.87511.755.354-2,37,3
Tekstil ve Hammaddeleri584.625869.64348,85,17.779.9667.725.775-0,74,8
Deri ve Deri Mamulleri 130.397157.80321,00,91.640.6811.314.282-19,90,8
Halı 219.896287.27230,61,72.615.2292.715.2973,81,7
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.489.0822.002.71834,511,820.228.52118.903.513-6,611,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.489.0822.002.71834,511,820.228.52118.903.513-6,611,7
C. SANAYİ MAMULLERİ7.535.77510.844.57443,963,6103.831.638101.918.294-1,862,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.209.7981.677.87438,79,817.411.74317.611.8061,110,9
Otomotiv Endüstrisi2.060.6002.892.73040,417,029.808.21926.259.434-11,916,2
Gemi ve Yat68.798153.993123,80,91.100.1651.261.11214,60,8
Elektrik Elektronik828.8211.259.05351,97,411.071.02311.754.3476,27,3
Makine ve Aksamları625.408785.22425,64,67.829.8127.779.423-0,64,8
Demir ve Demir Dışı Metaller 671.348979.91946,05,88.165.5428.763.6617,35,4
Çelik980.7711.546.62157,79,113.236.59913.313.8480,68,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri316.475403.17627,42,43.593.0783.857.0847,32,4
Mücevher229.228340.00548,32,04.182.9693.854.147-7,92,4
Savunma ve Havacılık Sanayii141.494247.09774,61,52.608.2192.444.131-6,31,5
İklimlendirme Sanayii396.009547.04438,13,24.710.0874.911.7684,33,0
Diğer Sanayi Ürünleri7.02511.83868,50,1114.183107.534-5,80,1
III. MADENCİLİK323.949446.77137,92,64.278.8494.550.2106,32,8
Madencilik Ürünleri323.949446.77137,92,64.278.8494.550.2106,32,8
T O P L A M (TİM*)12.315.41217.039.40838,4100,0164.073.485162.082.756-1,2100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı1.038.0621.946.06487,510,314.888.89914.935.2020,38,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI13.353.47518.985.47242,2100,0178.962.384177.017.958-1,1100,0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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