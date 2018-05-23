Martta Doğalgaz İthalatı Yüzde 7 Azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 4 milyar 725 milyon metreküpe indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Mart Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl martta 5 milyar 81 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 7 azaldı ve 4 milyar 725 milyon metreküpe düştü.

Toplam ithalatın 3 milyar 779 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 946 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl mart ayında en fazla doğalgaz 2 milyar 448 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 739 milyon metreküple İran, 591 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

Doğalgaz tüketimi de azaldı

Martta doğalgaz tüketimi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 azalarak 4 milyar 843 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde en çok doğalgaz, tüketimdeki düşüşe rağmen konutlarda gerçekleşti. Martta konutlardaki tüketim yüzde 1,4 azalmasına karşın, 1 milyar 853 milyon metreküp oldu.

Tüketimde, konutları 1 milyar 286 milyon metreküple elektrik üretim sektörü ve 1 milyar 66 milyon metreküple sanayi sektörü izledi.

Doğalgaz stoklarında yüzde 196 artış

Depolardaki doğalgaz stok miktarı ise martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 196 artışla 2 milyar 888 milyon metreküp oldu. Bu miktar 2017 yılının mart ayında 977 milyon metreküptü.

Geçen yılın mart ayında hiç doğalgaz ihracatı yapılmazken, bu yılın mart ayında Türkiye Yunanistan'a 29,2 milyon metreküp doğalgaz ihraç etti.