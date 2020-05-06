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Martta 816 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Martta 816 yatırım teşvik belgesi düzenlendi
06.05.2020 08:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:24

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mart ayında 816 yatırım teşvik belgesi verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mart ayında 816 yatırım teşvik belgesi verdi.

Bakanlığın, mart ayı yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, martta 816 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 18 milyar 12 milyon 368 bin 706 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 52 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 350 milyon 691 bin 499 lira olan ve 1164 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 40 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesi sayısı 316, sabit yatırım tutarı 9 milyar 980 milyon 965 bin 98 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 9 bin 652 oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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