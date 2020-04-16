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Ekonomi

Martta 647 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında martta 647 firma için izin belgesi düzenlendi.

16.04.2020 08:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:16
Martta 647 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında martta 647 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, martta 647 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin, 9 yurt içi satış ve teslim, 73 vergi, resim ve harç istisnası belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 14 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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