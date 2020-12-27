Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu
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Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu

27.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:38
Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu

Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu.

Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu.

Turuncu-lacivertli kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ikinci yarısında topsuz alanda koşarken yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Skrtel'in yapılan ilk kontrollerinde, sol ayak aşil tendonunun koptuğu belirlendi.

Ameliyat edilecek oyuncunun, uzun süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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