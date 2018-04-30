Galatasaraylı Linnes'in Beşiktaş Maçında Ayağı Delindi
Galatasaray'da forma giyen Martin Linnes'in ayağı, Beşiktaş maçında aldığı darbeyle delindi.
Galatasaray - Beşiktaş maçında Mariano'nun sakatlanmasının ardından oyuna giren Martin Linnes'in de ayağı delindi. Ayak bileğindeki sakatlığı fotoğraf paylaşarak anlatan Norveçli oyuncu, "Ayağımın durumundan çok kazanılan galibiyet önemliydi" dedi.
"UMARIM BUNDAN SONRAKİ MAÇLARA DA GELİRLER"
Linnes, "Taraftarımız bizi maç boyunca destekledi. Trabzonspor, Başakşehir ve bu maçta da stadımızı doldurdular. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Umarım bundan sonraki maçlara da gelirler" dedi.
Linnes asistiyle ilgili olarak da şunları söyledi:
"KATKI YAPTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
"Son golde alan boştu ve ilerlemeye başladım. En dar noktada Garry'yi gördüm ve pasımı attım, o da golünü attı. Galibiyete katkı yaptığım için çok mutluyum."
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (20)
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Iyiki şenol güneş kafaya üç beş çakmak yedi, şimdi herkez yarasını gösterir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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8tas taktigi olay cikarmak maci tatil ettirmek sonrasinda maca cikmamak hukmen galip olmak istiyorlar bu taktik nerden acaba yoksa hala 8 yedignize mi yaniyorsunuz? Ama uzulmeyin artik tek macta degil 2 macta 8 yiyorsunuz kendinizi gelistirmisiniz :DCevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
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Bu 8taşda ne çirkef takım. Maçı kaybedeceğini anlayınca sağa sola saldırıyor.Cevap Yaz 7 12 Yayından Kaldır
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ŞOTOFOK, ŞENOL GÜNEŞİN KAFASINDAKİNLER GİBİ !!!Cevap Yaz 9 14 Yayından KaldırALESSANDIRO DELPİYERO: Cirkef fenevli seni....22 5 Yayından Kaldır