Martin Linnes: "Diğer Sezonlara Göre Farklı Bir Lig Olacak"

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Martin Linnes, bu sene ligin kendileri için farklı geçeceğini söyleyerek, "Normalde kamp sonrası ilk maç ligde olur, biz şimdi Avrupa oynayacağız. Diğer sezonlara göre farklı bir lig olacak" dedi.



Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp yapan Galatasaray'da Martin Linnes, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Norveçli oyuncu, pozisyonu ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Şu ana kadar hoca ile bir konuşmamız geçmedi. Yaptığımız antrenmanlara bakarsak hep sağ bek pozisyonda oynadım. Kim gelirse gelsin önemli değil. Benim katkı vermem, hocanın tercih etmesi halinde görevimi yapmam önemli. Odaklandığım konu bu" şeklinde cevap verdi.



"Asıl mevkim sağ bek"



Pozisyon olarak kendisini sağ bekte daha rahat hissettiğini ifade eden Linnes, "Asıl mevkim sağ bek. Hocam bana 'sol bekte sana ihtiyacım var' demişse ve ben kendimi görevimi yaptıktan sonra iyi hissetmişsem mesele yok. Önemli olan takıma katkı verebilmek. Her iki tarafta oynayabilmek benim için bir avantaj. İki tarafta da takıma faydalı olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.



"Diğer sezonlara göre farklı olacak"



İlk maçlarını Avrupa'da oynayacaklarına dikkat çeken Norveçli futbolcu, şöyle konuştu:



"Diğer sezonlara göre farklı bir lig olacak bizim için. Normalde kamp sonrası ilk maç ligde olur, biz şimdi Avrupa oynayacağız. Garry'nin de dediği gibi bunu değiştiremiyoruz. Buna odaklanmamız lazım. Hocamız da bizi en iyi şekilde hazırlıyor."



"Sabri önemli bir isimdi"



Sabri Sarıoğlu'nun takımdan ayrılışı hakkında da konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Sabri uzun yıllardır bu camiaya hizmetler vermiş bir isimdi. Geçen sezon da benim önümde sağ bek oynuyordu. O ayrıldıktan sonra şimdi birinin çıkıp bu pozisyonu alması lazım. Umarım bu da ben olurum" şeklinde konuştu.



"Üç isim de çok kaliteli"



Takıma gelen yeni transfer hakkında ise Linnes, şunları söyledi:



"Maicon, Brezilya'da devam eden bir ligden geldi. o yüzden hazır ve fiziksel durumu da iyi. Hava toplarında ve birebirlerde defansif olarak üst seviyede. Topu oyuna sokması, pas alışverişi yapması ne kadar isabetli bir transfer olduğunu gösteriyor. Gomis, bitiriciliği yüksek, kaliteli bir isim. Onu isabetli ortalarımızla topla buluşturabilirsek çok gol atacaktır. Üç isim de çok kaliteli." - İSTANBUL