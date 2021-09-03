Martin Hasek, BB Erzurumspor'da
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Martin Hasek, BB Erzurumspor'da

Martin Hasek, BB Erzurumspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor, son olarak Almanya 3. Lig takımlarından Würzburg'da forma giyen Martin Hasek'i transfer etti.

BB Erzurumspor, son olarak Almanya 3. Lig takımlarından Würzburg'da forma giyen Martin Hasek'i transfer etti. Hasek, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın gündemine de gelmiş, fakat transfer gerçekleşmemişti.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Almanya 3. Lig ekiplerinden Würzburg'da son olarak top koşturan 25 yaşındaki Çek orta saha Martin Hasek'i kadrosuna kattı.

Hasek, geçtiğimiz sezon Würzburg formasıyla 13 maça çıkarken, takımı adına 1 gol, 1 asist katkısı yapmıştı.

BB Erzurumspor, transferi resmi sayfasından, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Martin Hasek" notuyla duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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