Martin Braithwaite'in Sevilla Karşısında Turu Getiren Golü
04.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:21
Barcelona 2-0 kaybettiği Copa del Rey yarı finalleri ilk maçın rövanşında Sevilla ile karşılaştı. Normal süresi Barcelona'nın 2-0'lık galibiyetiyle kapanarak uzatmalara giden maçta Danimarkalı santrafor Martin Braithwaite uzatma dakikalarında turu getiren golü attı.
Barcelona 2-0 kaybettiği Copa del Rey yarı finalleri ilk maçın rövanşında Sevilla ile karşılaştı. Normal süresi Barcelona'nın 2-0'lık galibiyetiyle kapanarak uzatmalara giden maçta Danimarkalı santrafor Martin Braithwaite uzatma dakikalarında turu getiren golü attı.
Kaynak: Dugout