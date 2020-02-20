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Martin Braithwaite İlk Röportajını Verdi

FC Barcelona'nın Leganes'ten devre arası transfer ettiği Martin Braithwaite, Barcelona tesislerine geldi ve ilk röportajını verdi. Barcelona'da oynamanın çocukluk hayali olduğunu ve bu hayali gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Braithwaite ayrıca Messi ile oynamak için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

20.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:20

FC 'nın Leganes'ten devre arası transfer ettiği Martin Braithwaite, Barcelona tesislerine geldi ve ilk röportajını verdi. Barcelona'da oynamanın çocukluk hayali olduğunu ve bu hayali gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Braithwaite ayrıca Messi ile oynamak için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Kaynak: Dugout

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