"Martın Beck" serisinin yedinci kitabı "pis adam" yayımlandı
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"Martın Beck" serisinin yedinci kitabı "pis adam" yayımlandı

Modern polisiye edebiyatının mihenk taşlarından olan İsveçli yazarlar Maj Sjöwall ve Per Wahlöö'nün 1960 ve 70'lerde yazdıkları on seriden oluşan Martin Beck efsanesi Ayrıksı Kitap'tan yayımlanmaya devam ediyor.

21.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:36

Sessiz bir Stockholm gecesinde, meslek hayatının kırk yılını zalimlikle geçirmiş üst düzey bir polis bir hastane odasında katledilir. Martin Beck ve arkadaşları polis teşkilatını hedef almış bir katilin peşine düşerken polis arşivlerinde şoke edici gerçeklerle yüz yüze gelirler. Martin Beck'in yeni macerasının anlatıldığı serinin bu kitabında da polisiye severleri yine koşuşturma ve takip dolu bir cinayet soruşturması bekliyor.

Modern toplumun ekşi dokusuna ayna tutarken tüm dünyada sayısız polisiye yazarına da esin kaynağı olan serinin yedinci kitabı "Pis Adam" okuyucusuyla buluştu. Sürükleyici ve derin polisiye romanlardan biri olan bu kitapta sessiz bir Stockholm gecesinde, meslek hayatının kırk yılını zalimlikle geçirmiş üst düzey bir polisin hastane odasında katledilişini çözmeye çalışacak başkomiser Martin Beck ve arkadaşlarının macerasını çok seveceksiniz.

Edip Cansever'in, "Biz aykırıya, ayrıntıya, ayrıksıya, azınlığa tutkunuz," dizelerinden esinlenen yayın çizgisiyle yayın hayatına adım atan Ayrıksı Kitap, kitap türlerinde de ayrıksılık gösteriyor. Gülen Polis kitabının ayrıksı türü, "Bana öyle bir kitap verin ki başkahramanıyla birlikte olay çözelim," olarak belirtiliyor.

Kaynak: Bültenler

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