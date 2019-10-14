"Martin Beck" serisinin ikinci kitabı; "duman olan adam" yayımlandı

14.10.2019 09:27

Ünlü İsveçli bir gazetecinin, arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmasıyla bu gazetecinin izini sürmeye başlayan Komiser Martin Beck'in hikâyesinin anlatıldığı serinin bu kitabı Komiser Martin Beck'in dilini hiç bilmediği Budapeşte'de geçiyor.

Modern toplumun ekşi dokusuna ayna tutarken tüm dünyada sayısız polisiye yazarına da esin kaynağı olan serinin ikinci kitabı "Duman Olan Adam" okucusuyla buluştu. Sürükleyici ve derin polisiye serilerinden biri olan bu kitapta sıradışı bir komiser olan Martin Beck'i çok seveceksiniz.

Edip Cansever'in, "Biz aykırıya, ayrıntıya, ayrıksıya, azınlığa tutkunuz," dizelerinden esinlenen yayın çizgisiyle yayın hayatına adım atan Ayrıksı Kitap, kitap türlerinde de ayrıksılık gösteriyor. Kanaldaki Kadın kitabının ayrıksı türü, "Bana öyle bir kitap verin ki başkahramanıyla birlikte olay çözelim," olarak belirtiliyor.

Kaynak: Bültenler