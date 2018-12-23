Martıların Simit Kapma Yarışı

Martıların Simit Kapma Yarışı

Zonguldak'ta vatandaşlar havanın soğuk olması nedeniyle aç kalan martıları simit atarak besledi.

Martıların Simit Kapma Yarışı

Zonguldak'ta vatandaşlar havanın soğuk olması nedeniyle aç kalan martıları simit atarak besledi.

Kent merkezinde birkaç gündür devam eden sağanak yağışların yerini güneşli havaya bırakmasının ardından vatandaşlar kendilerini sahil kenarına attı. Özellikle sahil kenarında bankta oturan vatandaşlar, havanın soğuk olması nedeniyle aç kalan martıları simit atarak besledi. Vatandaşların martılara simit atmasıyla birlikte onlarca martı gökyüzünde simit yakalamak için sıraya girdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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