Martıların inci kefali avı
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Martıların inci kefali avı

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Haberler | Yerel

Martıların inci kefali avı Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme dönemlerinde tatlı sulara göç eden inci kefalleri, çevrede toplanan martılar tarafından avlanıyor.

Martıların inci kefali avı

VAN - Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme dönemlerinde tatlı sulara göç eden inci kefalleri, çevrede toplanan martılar tarafından avlanıyor. Üreme dönemlerinde engelleri uçarak aşan inci kefallerinin boyları büyüyünce martılar da onları avlayamaz duruma geldi.

Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arası üreme dönemleri olduğu için avlanma yasağı bulunan inci kefalleri bu dönemde Van Gölü'nden çıkarak tatlı sulara göçü devam ediyor. Üremek için yoğun çaba sarf eden balıklar, Alaska'daki Somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşıyor. Üreme göçü sırasında balıkların en kolay avlandığı bu dönemde güvenlik güçleri aldıkları önlemlerle kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyor. Her yıl alınan güvenlik önlemi sayesinde kaçak avcılık biraz daha zorlaşırken, bu sayede göldeki balık miktarı artmaya başlarken, boyları da 17-18 santimden 23-24 santime çıktı. Balık göçünü fırsat bilen martılar ise göç süresi boyunca derelerde inci kefallerini avlayabilmek için nöbet tutuyor. İnci kefalleri nesillerini devam ettirebilmek için yoğun çaba harcarken, martılar da karınlarını doyurmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda inci kefallerinin boyları 16-17 santim olduğundan dolayı martılar balıkları bir çırpıda yutuyordu. Son yıllarda alından sıkı tedbirler sayesinde balığın boyu 23-24 santime ulaşınca martılarda artık bu balıkları yiyemiyor. Boyları büyük balıkları ağızlarına alan martılar, yutmak için büyük çaba sarf etse de yutamayınca mecburen suya geri bıkarak daha küçük balık bulma peşine düşüyor.

"Balıkların boyu 18 santimden 24 santime çıktı"

İnci kefali balığının üremek için Van Gölü'ne dökülen akarsulara akın ettiğini belirten Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Geçmiş dönemlerde Martıların suya dalarak hemen bir lokmada balıkları yuttuğunu görüyoruz. Fakat bu sene akarsu kenarlarına gittiğimiz zaman Martıların tuttukları bazı balıkları yutamadığı için gerisingeri çıkarttıklarını, yutamadıklarına şahitlik ediyoruz. Aslında bu bize şunu gösteriyor. Geçmiş yıllarda koruma çalışmalarının yürütülmediği dönemlerde balığın boyu 18 santimetre idi. Fakat şimdi balıklar 23-24 santimetre. Yani Martıların yutamayacağı kadar belki de büyüklükler. Dolayısıyla bu sevindirici bir şey. Yani balığın boyu büyüdü artık balığı yemek kolay değil" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Martıların inci kefali avı
Martıların inci kefali avı
Martıların inci kefali avı
Martıların inci kefali avı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz

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