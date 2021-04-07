Martıların ekmek kavgası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Martıların ekmek kavgası

İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - Haberler | Güncel

Martıların ekmek kavgası Dünyanın en yırtıcı kuşları arasında yer alan martılar, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini kapmak için birbirleriyle kavga ediyor.

EURO 2020'nin açılış karşılaşması olan İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak
EURO 2020'nin açılış karşılaşması olan İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası

Martıların ekmek kavgası

VAN - Dünyanın en yırtıcı kuşları arasında yer alan martılar, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini kapmak için birbirleriyle kavga ediyor.

Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, eşsiz manzarası eşliğinde martıları da besliyor. Van Gölü'nün Gevaş sahilleri yüzlerce martıya da ev sahipliği yapıyor. Van Gölü'nü beyaz kanatları ile güzelleştiren martıların inci kefali kapabilmek için birbirleriyle kavga etmesi kameralara yansıdı.

Martıların ekmek kavgası
Martıların ekmek kavgası
Martıların ekmek kavgası
Martıların ekmek kavgası
Martıların ekmek kavgası
Martıların ekmek kavgası
Martıların ekmek kavgası
Martıların ekmek kavgası
Martıların ekmek kavgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Ajda Pekkan Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Martıların ekmek kavgası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 09:29:50. #1.14#
title