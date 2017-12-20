Martıların Efendisi İçin Geri Sayım

Başrollerini, Mehmet Günsür, Bige Önal, Timuçin Esen, Nejat İşler, Barış Yıldız, Hakan Kurtaş, Ezgi Coşkun'un gibi birbirinden başarılı oyuncuların üstlendiği film 22 Aralık'ta izleyicisiyle buluşacak.

Kurduğu gizemli evrende hayat ve dünyaya dair tüm ezberleri bozan Martıların Efendisi, iyi insanları; şiddetin, kötücüllüğün, anlayışsızlığın egemen olduğu bu dünyadan alıp sihirli ve arzulanan "gizli ülkeye" götürmeyi amaç edinmiştir.

Kendi küçük dünyasına ilk defa bir yabancıyı kabul eden Martıların Efendisi; bu yabancı misafir ile birlikte; sevginin bile kurtaramadığı, aşkın felaketlere yol açtığı, menfaatin fedakarlığın önüne geçtiği gerçek dünya ile tanışmasını acılı, sarsıcı ve bir o kadar da hüzünlü olacaktır.

Mehmet Günsür'ün "Martıların Efendisi" olarak izleyicisiyle buluşacağı filmde; Martıların Efendisi'nin yıllardır beklediği "Rüya" olarak adlandırdığı gizemli yardımcısını ise Bige Önal canlandırıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Martıların Efendisi'nin büyülü dünyasına; Sarp Akkaya, Aras Bulut İynemli, Mehmet Esen ve Ezel Akay gibi başarılı oyuncular da konuk oldu.