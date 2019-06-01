Martıların balıkla mücadelesi

Martıların balıkla mücadelesi

ÇANAKKALE Boğazı'nın simgelerinden martıların, balık yakalamak için verdiği mücadele ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Martıların balıkla mücadelesi
ÇANAKKALE Boğazı'nın simgelerinden martıların, balık yakalamak için verdiği mücadele ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Çanakkale'de eski Kilitbahir Motor İskelesi'nde büyük bir balığı yemeye çalışan martı büyük çaba gösterdi. Diğer martılar da zaman zaman yanına geldi. Martıların balığı, denizin dibine batmaması için suyun yüzeyinde tutma çalışma anları görütülendi.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
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