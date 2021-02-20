Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu
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Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu

20.02.2021 08:37 | Son Güncelleme: 20.02.2021 08:41
Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu

ADANA'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi Taşköprü üzerinde yürüyüş yaptı, martılara simit attı.

ADANA'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar tarihi Taşköprü üzerinde yürüyüş yaptı, martılara simit attı. Hakan Cintosun (19) ise martılara simit attığı sırada telefonunu kazara Seyhan Nehri'ne düşürdü. Kiraladıkları deniz bisikletiyle nehirde arama yapan Ethem Bilir ve Hakan Cintosun, telefonu bulamadı. Telefonu suya düştüğü için üzüldüğünü söyleyen Cintosun, "Telefonun düştüğüne değil, içerisindekilere üzülüyorum" dedi.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'de vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı. Köprü üzerinden Seyhan Nehri'nde bulunan yüzlerce martıyı simit ve evden getirdikleri ekmekle besleyenler, renkli görüntüler oluşturdu. Bu anları fırsat bilen fotoğrafçılar da güzel görüntüler çekti. Evde artan ekmelerini biriktirip, martılara atan Vural İncirligöz, kebapçılara seslenerek, "Artan ekmeklerini çöpe atmayıp, getirsinler buraya atsınlar. Biz bakkaldan normal ekmek de alıp, martılara atıyoruz. Martılar ekmekleri havada tutuyor. Hayvanlar aç" dedi.

MARTILARA SİMİT ATARKEN TELEFONU SEYHAN NEHRİ'NE DÜŞTÜ

Adıyaman'dan gezmeye gelen Hakan Cintosun, arkadaşlarıyla birlikte Taşköprü'de martılara simit atarken yanlışlıkla telefonunu düşürdü. Nehir kenarından deniz bisikleti kiralayan Cintosun, arkadaşlarıyla birlikte köprünün altında telefonunu aradı. Vatandaşların meraklı bakışları arasında nehirde telefonunu arayan gençler, bir süre sonra aramaktan vazgeçti. Arkadaşının telefonunu düşürdüğünü fark etmediğini söyleyen Ethem Bilir, "Eğer telefonu suyun içerisinde görseydim dalıp, çıkartacaktım" diye konuştu. Martılara simit attığı sırada yanlışlıkla telefonu suya düşen Hakan Cintosun, "Aramaya gittik ama suyun içinde göremedik. Her şeyim telefonun içerisindeydi. Ben telefonun gittiğine değil içerisindekilere üzülüyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı" ifadelerini kullandı.


Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu
Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu
Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu
Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu
Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu
Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu
Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu
Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu
Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu
Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu
Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu
Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu
Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu
Martıları beslerken telefonunu nehre düşürdü, arama telaşı renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANRTARLI

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