Martı vuran kişiye 16 bin lira ceza Manisa'da kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen kişiye 16 bin lira ceza uygulandı.

Manisa'da kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen kişiye 16 bin lira ceza uygulandı.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunusemre ilçesi Göksu mevkisinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma yürüttü.

Bölgede kaçak avlandığı tespit edilen Ö.H (46), vurduğu 20 martıyla yakalandı.

Ö.H'ye kaçak avcılık yaptığı, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdiği gerekçesiyle toplam 16 bin 303 lira para cezası ve tazminat bedeli uygulandı.

Kaynak: AA