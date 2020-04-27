Martı ölüleriyle yakalandı... Ekiplere yakalanan şahsa 16 bin lira para cezası
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Martı ölüleriyle yakalandı... Ekiplere yakalanan şahsa 16 bin lira para cezası

Martı ölüleriyle yakalandı.

Martı ölüleriyle yakalandı... Ekiplere yakalanan şahsa 16 bin lira para cezası
27.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:08

Martı ölüleriyle yakalandı... Ekiplere yakalanan şahsa 16 bin lira para cezası

MANİSA - Manisa'da kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen bir kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Müdürlüğü tarafından 16 bin TL para cezası kesildi.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kaçak avcılara göz açtırmadı. Manisa'nın Yunusemre ilçesi Göksu mevkiinde kaçak av yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ö.H. isimli bir kişinin bölgede kaçak avlandığını tespit eden jandarma ekipleri, Ö.H.'yi 20 martıyla birlikte yakaladı. Ö.H.'ye kaçak avcılık yaptığı, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdiği gerekçesiyle toplam 16 bin 303 lira para cezası ve tazminat bedeli uygulandı.

Martı ölüleriyle yakalandı... Ekiplere yakalanan şahsa 16 bin lira para cezası

Kaynak: İHA

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