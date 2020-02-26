'MARTI'NIN 18 YAŞ KURALINA UYAN YOK... 14 YAŞINDAKİ GENÇ KULLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

26.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:09

BEŞİKTAŞ'ta 'martı' olarak bilinen elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bazı kuralları olsa da isteyen herkesin rahatlıkla kullanabildiği martılar zaman zaman trafikte tehlike oluşturuyor. Bazı martı sürücüleri trafikte hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların canını tehlikeye atıyor.

Martı olarak bilinen elektrikli scooterı kullanabilmek için mobil uygulama gerekiyor. Telefon uygulamasıyla kiralanan martıların üzerinde kurallar yazsa da bu kurallara uyulmadığı görülüyor. Martıların üzerindeki notta 'Martı tek kişiliktir, martıyı 18 yaşından büyükler kullanabilir, martı ile toplu taşımaya binmeyin, martıyı kullanırken trafik kurallarına uyun' ifadeleri yer alıyor. Ancak trafikte çoğu zaman ters yönde seyir halinde olan martı sürücülerini görmek mümkün. Martı sürücülerinde ekipman yani kask da bulunması zorunlu. Ama hemen hemen hiçbir sürücünün kask takmaması dikkat çekiyor.

MARTI İLE TRAFİKTE TERS YÖNDEN İLERLEDİ

Gayrettepe'de kiraladığı martı ile trafikte ters yönde ilerleyen Buğra Sarıkaya, "Şişli'den Levent'e şirkete gidiyorum. Trafik olduğu için martı kullandım. Aslında arkamızı göremediğimiz için bilerek bu yönden geçtik. Kuralları biraz okudum. Bunu aldığımda kask yoktu maalesef. İlk kez kullanıyorum" şeklinde konuştu.18 YAŞ SINIRINA UYULMUYORGayrettepe'de 18 yaş sınırı olmasına rağmen 14 yaşındaki bir genç de martı ile seyir halinde görüntülendi.

Görüntü Dökümü -------------------Martı sürücüleriyle röportajlar-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)-Martıdan detay görüntüler-Trafikten görüntüler -Kiralama işleminden görüntüler

- İstanbul

Kaynak: DHA