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Martı Kovucu Köpekler Görev Başında

DailyMotion.com - Güncel
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Avustralya'da Sydney'nin liman bölgeleri restoranlarının yanı sıra martılarıyla da ünlü. Müşterilerin martıların çığlıklarına ve yiyecek taleplerine maruz kalmadan vakit geçirebilmesi için köpekler görevlendirildi.

Avustralya'da Sydney'nin liman bölgeleri restoranlarının yanı sıra martılarıyla da ünlü. Müşterilerin martıların çığlıklarına ve yiyecek taleplerine maruz kalmadan vakit geçirebilmesi için köpekler görevlendirildi. Sydney's Opera Bar adlı mekanda ilk olarak 2018 yılında başlatılan uygulamada 10'dan fazla köpek vardiyalı çalışıyor

DailyMotion.com - Güncel

Avustralya, Sydney, Köpek, Liman, Güncel, Haberler

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