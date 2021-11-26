Martha Is Dead'in çıkış tarihi yayınlandı

Martha Is Dead, 1944 İtalya'sında geçen, gerçekliğin, batıl inancın ve savaş trajedisinin arasındaki çizgiyi belirsizleştiren karanlık bir birinci şahıs psikolojik gerilim oyunudur.

Alman kuvvetleri ve Müttefik kuvvetler arasındaki çatışma şiddetlenirken boğulmuş bir kadının saygısızlığa uğramış bedeni bulunur... Bu Martha'dır!

Martha ölmüştür ve bir Alman askerinin genç kızı olan ikiz kız kardeşi Giulia, kaybın şiddetli travması ve onun cinayetinden artakalanlarla tek başına ilgilenmelidir. Gerçek avı, gizemli folklorla ve gittikçe yaklaşan savaşın aşırı dehşetiyle örtülmüştür.

Martha Is Dead, 24 Şubat 2022'dePlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox One için çıkış yapacak.

MARTHA IS DEAD ÇIKIŞ FRAGMANI

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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