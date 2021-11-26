Martha Is Dead'in çıkış tarihi yayınlandı
LKA'nın geliştirdiği birincil şahıs psikoloji gerilim oyunu olan Marta Is Dead'in çıkış tarihi 24 Şubat 2022 olarak belirlendi.
Martha Is Dead, 1944 İtalya'sında geçen, gerçekliğin, batıl inancın ve savaş trajedisinin arasındaki çizgiyi belirsizleştiren karanlık bir birinci şahıs psikolojik gerilim oyunudur.
Alman kuvvetleri ve Müttefik kuvvetler arasındaki çatışma şiddetlenirken boğulmuş bir kadının saygısızlığa uğramış bedeni bulunur... Bu Martha'dır!
Martha ölmüştür ve bir Alman askerinin genç kızı olan ikiz kız kardeşi Giulia, kaybın şiddetli travması ve onun cinayetinden artakalanlarla tek başına ilgilenmelidir. Gerçek avı, gizemli folklorla ve gittikçe yaklaşan savaşın aşırı dehşetiyle örtülmüştür.
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Martha Is Dead, 24 Şubat 2022'dePlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox One için çıkış yapacak.
MARTHA IS DEAD ÇIKIŞ FRAGMANI
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