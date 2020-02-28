MarTech Awards 2020 Ödülleri ve Tech Brands Turkey Ödülleri sahiplerini buldu
MarTech Awards 2020 ve Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey Ödülleri sahipleri buldu.
MarTech Awards 2020 ve Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey Ödülleri sahipleri buldu.
Pazarlama konusunda faydalanılan teknolojilerin ve bu teknolojilerin üretici ve etkili kullanımının ödüllendirildiği MarTech Awards 2020 ve Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey Ödülleri sahipleri buldu. Emek Sahnesi'nde gerçekleşen ödül töreninde önce Pazarlamasyon ve Nielsen iş birliği ile bu yıl ilk kez gerçekleşen Tech Brands Turkey araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye'nin 24 sektörde en teknolojik markaları ödüllerini aldı. Ardından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen MarTech Awards kazananları ödüllerini aldı. Bu ödüllerde ise toplamda 31 kategoride marka ve ajanslar ödüllerini aldı.
Tech Brands Turkey araştırması, Nielsen Türkiye'nin kontrolünde, Türkiye temsili 12 ilde A, B, C1, C2 Ses grupları ile gerçekleştirildi. Türkiye'nin en teknolojik markaları; açık uçlu sorularla Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda belirlendi.
"Markaların, tüketicilerle ve teknolojiyle çok sıkı bağlantıda olması gerektiği bir dönemdeyiz"
Tören sonrası konuşan Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, "Çok heyecanlıyız, ödül kazanan tüm markaları tebrik ediyoruz. Çok değişen ve dönüşen bir dünyanın içerisindeyiz. Her şey çok hızlı şekilde gelişiyor. Pazarlamacıların dünyasındaki 5P'nin değiştiğini görüyoruz. Ciddi değişim ve dönüşüm içersindeyken markaların, tüketicilerle ve teknolojiyle çok sıkı bağlantıda olması gerektiği bir dönemdeyiz. Teknoloji her türlü sektörde var. Dolayısıyla teknoloji en etkin şekilde kullanabilen markaları canı gönülden tebrik ediyoruz. Genç neslin öneminin altını çizmek istiyorum. Türkiye'ye baktığımızda; nüfusumuzun yüzde 60'dan fazlasını 39 yaş altı oluşturuyor. Genç neslin beklentileri farklı. Her şeyin daha hızlı olmasını istiyorlar. Dönem değişiyor, bu döneme ayak uydurabilmek çok önemli diye düşünüyorum"dedi.
"Teknolojiyi kullanan ve teknolojiyle tüketiciye ulaşan markalar kazanan markalar oluyor"
Ödüller için yaptıkları araştırmaya değinen Nielsen Türkiye Özel Araştırmalar Direktörü Nur Serenli, "Araştırmayı 2019 yılının Kasım ayında gerçekleştirdik. Bu çalışma Türkiye temsili oldu. 12 ilde tüm Ses gruplarını kapsayan ve kadın-erkek olarak bin kişiyle online anket gerçekleştirdik. 23 kategoride Türkiye'nin en teknolojik marklarını belirledik. Pazarlamanın 5P'sinin değişmesiyle birlikte tüketici de değişiyor. Dijitalleşen tüketicinin alışveriş alışkanlıkları da değişiyor. Bu anlamda online alışveriş daha fazla gündeme geliyor. Dolayısıyla teknolojiyi kullanan ve teknolojiyle tüketiciye ulaşan markalar kazanan markalar oluyor" şeklinde konuştu.
Pazarlamasyon CEO'su Necip Murat ise şöyle konuştu: "Bugün 2 farklı ödül törenimiz oldu. Türkiye'nin en teknolojik markalarını 23 farklı kategoride bin kişiyle birlikte araştırdık ve ödüllerimizi takdim ettik. Öte yandan pazarlama ve teknoloji dünyasının en değerli projeleri de yarıştı ve alanlarında ödüllerini aldılar. MarTech Awards da toplamda 32 farklı jürimiz vardı. Jürilerimizin hepsi alanlarında Türkiye'nin en değerli isimleriydi. 1 gün süren yorucu bir değerlendirme toplantısında Türkiye'nin en değerli pazarlama iletişimi ve MarTech işlerini seçmiş olduk" diye konuştu.
Tech Brands Turkey kapsamında belirlenen Türkiye'nin en teknolojik markalarının listesi ise şöyle: Otomotiv Sektöründe En Teknolojik Markası: Mercedes-Benz
Giyim/ Tekstil Sektöründe En Teknolojik Marka: LC Waikiki
Kişisel Bakım Sektöründe En Teknolojik Marka: Gratis
Akaryakıt Sektöründe En Teknolojik Marka: Opet
En Teknolojik Özel Üniversite: Koç Üniversitesi
En Teknolojik Özel Eğitim Kurumu: TED Koleji
En Teknolojik Banka: Türkiye İş Bankası
En Teknolojik Mobil Banka: Enpara.com
En Teknolojik Online Banka: Garanti
En Teknolojik Kredi Kartı: Garanti Bonuscard
En Teknolojik Katılım Bankası: Ziraat Katılım
En Teknolojik Sigorta Markası: AXA Sigorta
Beyaz Eşya Sektöründe En Teknolojik Marka: Arçelik
Telekominikasyon Sektöründe En Teknolojik Marka: Turkcell
En Teknolojik Sağlık Kurumu: Acıbadem Sağlık Grubu
En Teknolojik Süpermarketler: Migros
Küçük Ev Aletleri Sektöründe En Teknolojik Marka: Arzum
Online Alışveriş Sektörüne En Teknolojik Markalar: Hepsiburada
Kargo Sektöründe En Teknolojik Marka: Yurtiçi Kargo
En Teknolojik Havayolu Şirketleri: Türk Hava Yolları
En Teknolojik Cep Telefonu Markası: Samsung
En Teknolojik Televizyon Markası: Samsung
En Teknolojik Bilgisayar Markaları: Casper
Nielsen'in tüketici algısını ölçen araştırmasının sonucunda sektör belirtilmeksizin "Türkiye'nin en teknolojik markası ise Vestel seçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA