Mart ve Nisan ayında 11 milyon vatandaş toplu taşıma kullanmadı
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Mart ve Nisan ayında 11 milyon vatandaş toplu taşıma kullanmadı

Mart ve Nisan ayında 11 milyon vatandaş toplu taşıma kullanmadı
05.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:37

Türkiye'de seyahat kısıtlamasanının kaldırıldığı 7 il içinde bulunan Antalya'da başarınını sırrı rakamlara da yansıdı.

Türkiye'de seyahat kısıtlamasanının kaldırıldığı 7 il içinde bulunan Antalya'da başarınını sırrı rakamlara da yansıdı. Antalya'da toplu taşıma kullanımında özellikle Mart ve Nisan ayında Ocak, Şubat aylarına göre yaklaşık 11 milyon kişiyi bulan yolcu düşüşü yaşandı. Kentte toplu ulaşım tüm hijyen ve temizlik kurallarına uyularak hizmet vermeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında önlemleri artıran genelge yayınladı. Bu kapsamda 81 il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul ediyor. Ayrıca araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde sağlanıyor. Diğer illerde olduğu gibi Antalya'da da toplu taşıma kullanımında düşüş yaşandı.

Yolcu sayısı 2 ayda 11 milyon azaldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mustafa Nurettin Tonguç, kentte salgın sürecinde toplu ulaşımdaki biniş sayısının 370 binden 40 bine indiğini, sokağa çıkma yasağı olan hafta sonunda ise kent içi ulaşımın sadece zorunlu çalışanları taşımakla sınırlı kaldığını açıklamıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesinden alınan son veriler kapsamında Ocak ayında toplu taşıma kullanan yolcu sayısı 9 milyon 215 bin 819'du. Bu sayı Şubat ayında 9 milyon 120 bin 622'ye düştü. Mart ayında toplu taşıma kullanan yolcu sayısı 6 milyon 160 bin 294 olarak belirlendi. Son olarak Nisan ayında ise 969 bin 448 kişi toplu taşıma kullandı. Bu kapsamda toplu taşıma kullanan kişi sayısı sadece 2 ayda 11 milyon geriledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında toplu taşıma

Diğer yandan sokağa çıkma yasağının başladığı Antalya'da istisna kapmasındaki vatandaşlar için ana hatlarda toplu ulaşım devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı siyah plakalı 22 otobüs 12 ana hat üzerinde, yaşanan yoğunluğa göre kısıtlı olarak hizmet veriyor.

Temiz ve hijyenik ulaşım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsüne karşı toplu ulaşım araçlarını ve otobüs duraklardaki rutin temizlik işlerini sıklaştırdı. Toplu ulaşım araçları ve kapalı duraklar toplum sağlığı için temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Sosyal medya ve tanıtım mecralarından da salgın hastalıktan korunmak için ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi binasında ve hizmet birimlerinde de temizlik ekipleri çalışmalarını sıklaştırırken dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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