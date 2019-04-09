Mart'ta En Çok Dolar Kazandırdı, Bist100 Kaybettirdi

– Finansal yatırım araçları arasında, Mart ayında en yüksek getiriyi yüzde 2.53 ile dolar kazandırırken, BİST100 yüzde 2.98 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Mart ayı verilerine göre;

" En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1.98, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2.53 ile dolarda gerçekleşti.

"Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 1.6 ve külçe altın yüzde 0.83 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0.18, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3.48 ve BIST 100 endeksi yüzde 3.5 kaybettirdi.

"TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 2.16, külçe altın yüzde 1.38 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.37 kazandırırken; DİBS yüzde 2.95 ve BIST 100 endeksi yüzde 2.98 kaybettirdi.

"BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.45 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.1, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0.22 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

"Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24.31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.48 ile en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.98 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

"Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17.25 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33.28, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27.74 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu." (Grafik) - İstanbul

Kaynak: DHA