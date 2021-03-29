Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi

ARDAHAN ile Kars sınırlarında yer alan yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü, mart ayının son günlerinde ziyaretçilerine kışı aratmayan güzellik sunuyor.

ARDAHAN ile Kars sınırlarında yer alan yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü, mart ayının son günlerinde ziyaretçilerine kışı aratmayan güzellik sunuyor. 45 santimetre buzla kaplı göle gelenler, buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapıp, fotoğraf çektirerek günün tadını çıkarıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün 2020'nin Aralık ayında buz tutan yüzeyi soğukların devam etmesi nedeniyle hala çözülmedi. Yaklaşık 40 santimetre buz kalınlığı bulunan gölde, atlı kızakla gezinti yapan yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çekerek günün keyfini çıkardı. Yöre halkı, normalde gölü kaplayan buzun bu aylarda çözülmüş olması gerektiğini söyledi. Atlı kızakla gezinti yapanlar ise Çıldır gölü üzerinde olmaktan çok keyf aldıklarını ve muhteşem bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Binnur Kaya Guy Ritchie Bahar Candan
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Çin Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 09:19:24. #1.15#
title