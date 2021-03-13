Mart ortasında denize girdiler
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Mart ortasında denize girdiler

13.03.2021 18:02 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:10
Mart ortasında denize girdiler

Bartın'ın İnkumu sahiline gezmek için gelen bir grup genç soğuk havaya aldırmadan denize girdi.

Bartın'ın İnkumu sahiline gezmek için gelen bir grup genç soğuk havaya aldırmadan denize girdi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı orta riskli iller arasındaki Bartın'da sahil bölgeleri ziyaretçi akınına uğradı. Bartın'ın İnkumu sahilinde bir grup gencin denize girmesi ise herkesi şaşırttı. Ankara'dan Bartın'a gezmek için gelen ve İnkumu sahilinde denize giren gençler bir süre soğuk havaya rağmen Karadeniz'in serin sularında yüzerek eğlendi. Gençlerin denize girdiği o anları gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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