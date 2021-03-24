Mart karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
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Mart karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

24.03.2021 21:58 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:07

Mart karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü Lapa lapa yağan kar ile birlikte görüş mesafesi 20 metreye düştü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Mart karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Lapa lapa yağan kar ile birlikte görüş mesafesi 20 metreye düştü

DÜZCE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Mart karı kenti beyaza bürürken, sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce'nin de aralarında olduğu 5 şehir için kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Gece saatlerinde karla karışık yağmurla birlikte başlayan yağış, sabah saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşırken, bazı bölgelerde de sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri de Bahçeşehir bölgesinde herhangi bir sorun yaşanmaması için küreme çalışmaları yaptı. Ayrıca vatandaşların ulaşımdan etkilenmemesi için ulaşım hatlarına ek seferler çıkartıldı. Lapa lapa yağan kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Mart karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
Mart karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
Mart karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
Mart karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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