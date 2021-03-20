Mart karı yolları kapattı
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Mart karı yolları kapattı

20.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:40
Mart karı yolları kapattı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeye bağlı yüksek rakımlı bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeye bağlı yüksek rakımlı bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Başta Camiliyayla ve Erikli olmak üzere yüksek rakımlı civar köylerin yolları kar yağışı nedeniyle kapandı. Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresine bağlı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını kardan temizledi.

Çiftçinin yüzünü güldüren yağışların ekili alanlara da çok fayda sağladığı kaydedildi. Köylüler eski kışlar kadar olmasa da kar yağışının olduğunu Mart ayı içerisinde buna benzer yağışların görüşebileceğini ifade ettiler. - BİLECİK

Mart karı yolları kapattı
Mart karı yolları kapattı
Mart karı yolları kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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