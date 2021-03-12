Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü
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Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü

12.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:01

Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda beyaz örtüyle beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Kayseri'de dün gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü

Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda beyaz örtüyle beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de dün gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerine beyaz örtüyle uyanan Kayserili vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kentin en işlek yerlerinden olan tarihi Cumhuriyet Meydanı da, yağan kar ile beraber beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri ise yaya kaldırımlarını açmak için çalışma başlattı. Güne kar ile uyanan Kayserililerde, mutlu olduklarını söyleyerek, karın bereket olduğunu dile getirdi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, vatandaşlara buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü
Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü
Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü
Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü
Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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