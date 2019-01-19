Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili, "Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500-6 bin metreler. İş programına da uygun olarak ilerliyoruz. İnşallah mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız." dedi.