Mart ayının sonlarında turistlerin kısıtlamasız deniz keyfi
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Mart ayının sonlarında turistlerin kısıtlamasız deniz keyfi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mart ayının sonlarında turistlerin kısıtlamasız deniz keyfi

Antalya'da kısıtlamadan muaf tutulan turistler, Mart ayının son günlerinde denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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Şanlıurfa'da yalnızca ilkbaharda yetişen ve kebabı yapılan Keme mantarının kilosu 150 liradan satılıyor

Antalya'da kısıtlamadan muaf tutulan turistler, Mart ayının son günlerinde denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Turizmin başkenti Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kentin cadde ve sokakları boşaldı. Kentte hava sıcaklığı 17 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 37, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçüldü. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline geldi. Denize girip bol bol güneşlenen turistler, hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Bazı turistler ise boş caddelerde bisiklet sürüp spor yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terasından deniz manzarasını izledi.

(Suat Metin - Akif Yılmaz/İHA)

Mart ayının sonlarında turistlerin kısıtlamasız deniz keyfi
Mart ayının sonlarında turistlerin kısıtlamasız deniz keyfi
Mart ayının sonlarında turistlerin kısıtlamasız deniz keyfi
Mart ayının sonlarında turistlerin kısıtlamasız deniz keyfi
Mart ayının sonlarında turistlerin kısıtlamasız deniz keyfi
Mart ayının sonlarında turistlerin kısıtlamasız deniz keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 14:16:16. #1.16#
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