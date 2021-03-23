Mart ayının son haftasında Xbox Game Pass'e gelecek oyunların listesi duyuruldu
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Mart ayının son haftasında Xbox Game Pass'e gelecek oyunların listesi duyuruldu

23.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:48
Mart ayının son haftasında Xbox Game Pass'e gelecek oyunların listesi duyuruldu

Xbox Game Pass hız kesmeden kütüphanesini genişletiyor

Geçtiğimiz günlerde Outriders, Undertale, Nier: Automata, Star Wars: Squadrons gibi oyunları kütüphanesine dahil eden Xbox Game Pass hız kesmeden kullanıcılarını yeni oyunlarla buluşturmaya devam ediyor.

EA Play oyunlarının da Game Pass'e gelmesi Xbox'ın şu anda servis alanında en güçlü aktör olduğunu tescillemiş oldu. Microsoft'un oyun stüdyolarını da satın almaya başlamasıyla Game Pass'e özel oyunların gelmesi çok muhtemel. Son günlerde de ve SEGA'nın Microsoft bünyesine katılacağı konuşuluyor.

İşte önümüzdeki bir hafta içerisinde Game Pass kütüphanesine dahil olacak oyunlar:

Genesis Noir (konsol ve PC)- 25 Mart

Octopath Traveler (konsol ve PC) — 25 Mart

Pillars of Eternity II: Deadfire-Ultimate Edition (PC)- 25 Mart

Supraland (PC) — 25 Mart

Yakuza 6: The Song of Life (Cloud, konsol ve PC)- 25 Mart

Narita Boy (Cloud, konsol ve PC)- 30 Mart

Outriders (Cloud ve konsol)- 1 Nisan

Önümüzdeki aylarda da hem yeni çıkacak oyunların, hem de bir süredir piyasada olan oyunların Game Pass kütüphanesine dahil olması bekleniyor. Microsoft'un yeni bir oyun stüdyosu satın aldığını da görebiliriz. Bu da Playstation gibi Xbox için de özel  oyunların geleceğine işaret ediyor.

Kaynak: Playerbros

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