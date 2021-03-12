Mart ayındaki kar yağışı pistleri doldurdu

İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Kartepe'de dün etkili olan kar yağışı ile birlikte açılan pistler, kayak tutkunlarını yeniden ağırlamaya başladı. Yağan kar ile birlikte mest eden görüntülerin ortaya çıktığı Kartepe havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin Kartepe sınırları içerisinde Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi, kar yağışı ile birlikte kayak tutkunlarını yeniden ağırlamaya başladı. Kar yağmaması sebebi ile bir süredir kapalı durumda olan pistler, dün etkili olan kar ile birlikte yeninden hizmet vermeye başladı. Kar haberini duyan kayak tutkunları ise soluğu Kartepe'de aldı. Korona virüs tedbirleri eşliğinde vatandaşlar karın tadını çıkardı. İstanbul'a yakınlığı ile dikkat çeken Kartepe'de kar ile birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Mest eden görüntülerin ortaya çıktığı Kartepe havadan görüntülendi.

"Çok güzel bir manzarayla karşılaştık"

Kayak sezonu sonunda kar yağdığını duyunca Kartepe'ye geldiklerini söyleyen vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde kayak yapmanın keyfini çıkardıklarını söyledi. Yoğunluk yaşanmaması sebebi ile güvenli bir şekilde kayak yapabildiğini söyleyen bir kayak tutkunu, "Kar sezonu bitiyor. Biz de kar yağdığını duyar duymaz kendimizi Kartepe'ye attık. Çok da güzel bir manzarayla karşılaştık. Kalabalık bir arkadaş gurubuyla geldik. Şu an kayak yapıyoruz. Kartepe'nin en sevdiğim özelliği de pandemi kurallarına işletmecisinden tatilcisine herkes çok uyuyor. Biz de fırsattan istifade maskeyi çıkarttık ama bizler de sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Gayet eğlenceli geçiyor. Hem doğanın içerisinde hem de geniş bir alan olması güzel. İnsan kalabalığı yok. Herkese tavsiye ediyorum"

"Yağan karın ardından güneş açtığı için pistler kayak için çok uygun"

Mart ayında gelen kar ile birlikte pistlerin tekrar açılmasının işletmecileri de sevindirdiğini belirten İbrahim Furkan Ocak isimli vatandaş ise "Pandemi döneminde bir düşüş oldu. İnsanların ilgisi üçte bir oranında azaldı. Ama insanlar yine mesafeli bir şekilde tatillerini yapıp, kayak yapabiliyorlar. Kar konusunda biraz kıtlık yaşadık. Ama tekrar sezon sonuna doğru kar yağışı oldu. Bugün güzel bir kayak günü. Dün yağan karın ardından güneş açtığı için pistler kayak için çok uygun. Bu karın Mart ayını çıkartacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı