Mart ayındaki dip seviyeden bu yana %20 yükseldi...
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel

Mart ayındaki dip seviyeden bu yana %20 yükseldi...

Piyasalarda koronavirüsün etkileri izlenilmeye devam ediliyor.

15.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:34
Mart ayındaki dip seviyeden bu yana %20 yükseldi...

IMF karantinaların Haziran ayına kadar uzaması durumunda iyimser bir tahminle küresel ekonominin %3 daralacağını, Türkiye'nin ise bu süreçte %5'lik bir daralma yaşayacağını öngördü. Endeks dün %2'nin üzerinde yükseliş gerçekleştirdi. Sanayii ve havayolu hisseleri dünkü yükselişte başı çekti. Günü %2.23 yükselişle 98,549 puandan tamamladı. Asya piyasalarında yeni işlem gününde düşük hacimlere bağlı olarak karışık bir görünüm hakim. ABD vadelileri ise dünkü sert yükselişini frenlemiş durumda. Koronavirüs pandemisi kaynaklı gelişmeler piyasalarında takibinde kalmaya devam ediyor. Öte yandan Türkiye'nin IMF haricinde diğer finansman imkânlarını değerlendirmesi piyasaların takip ettiği bir diğer başlık olarak karşımıza çıkıyor.

USDTRY… Gelişen Piyasa Ülke Para Birimleri Baskı Altında… Gelişmiş piyasa ülke para birimleri dış kaynak konusundaki belirsizlikle birlikte satış baskısı altında kalmaya devam etti. Dış finansman konusundaki endişeler Dolar TL kuru üzerinde baskı kuruyor. Yeni işlem gününe sınırlı bir yükselişle başlayan Dolar TL kuru 6.82 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY…Güne Yatay Başladı… Euro TL kurundaki yükseliş devam etti. TL varlıklar gelişen piyasa ülkeleri üzerindeki daralma beklentileriyle birlikte değer kaybediyor. Euro TL kuru yeni işlem gününde 7.48 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD…Euro Dolar Karşısındaki Kayıplarını Almaya Çalışıyor… Geçtiğimiz haftalarda güvenli varlık talebinden destek bulan dolar bu hafta koronavirüs pandemisinin etkilerinin azaldığına yönelik iyimserlikle birlikte majör para birimleri karşısında zayıf bir görünüm sergiliyor. Gün içerisinde oldukça geniş bir bant içerisinde hareket eden Euro Dolar paritesi 1.0980 seviyelerini test ettikten sonra geri çekildi. FED'in para politikası araçlarını genişlemeci yönde kullanmasının doları zayıflatması beklenebilir. ABD Başkanı Donald Trump pandeminin yayılması nedeniyle suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne fonlamayı durdur. Avrupalı liderler ise ekonominin yeniden nasıl çalışır hale getirileceğini aralarında görüşüyorlar. Bugün ABD tarafında açıklanacak makroekonomik veriler var. Yatırımcılar gelen verilerden pandeminin ekonomi tarafında yarattığı hasarı tespit etmeye etmeye çalışacak.

XAUUSD…Güvenli Liman Talebinden Destek Buldu… Yatırımcıların koronavirüs pandemisinin reel ekonomiye etkilerini takip ederken, ons altın güvenli liman talebiyle birlikte son 7 yılın zirvesine tırmandı. Gelişmiş piyasa ülkelerinin resesyona yönelmesi ve merkez bankalarının genişlemeci para politikaları altın fiyatlarına destek sağlamayı sürdürüyor. Küresel ekonomideki negatif görünüm ve resesyon beklentileri altının yeni zirvelerini test etmesine destek sağlaması beklenebilir.

GLDGR… Dün Yeni Rekor Seviyeleri Test Etti… Altının ons fiyatının son 7 yılın zirvelerine yönelmesiyle birlikte Dolar TL kurundaki yükselişten kendisine destek sağlayan gram altın yeni rekor seviyeleri test etti. 381 TL seviyelerine ulaşan gram altın yeni işlem gününde 378 TL seviyelerine geri çekildi.

BRENT…Global Talep Kaynaklı Endişeler Ağır Bastı… OPEC tarihinin en yüksek miktarda üretim kısıntısında uzlaşsa da koronavirüs pandemisinin yarattığı talep daralması petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Günlük 10 milyon varile varan üretim kısıntısı, talepteki daralmanın çok altında kalıyor. Yapılan analiz ve tahminlere göre bu ay petrol talebinin günlük 30 milyon varil azalabileceği yönünde. Brent petrolün varil fiyatı dün %5'in üzerinde geriledi.

S&P500…ABD Hisse Senedi Piyasaları Sert Bir Şekilde Yükseldi… ABD'de 2020 yılının ilk çeyreğine ait bilanço sezonu açıldı. Yatırımcılar koronavirüs pandemisinin reel ekonomiye olan etkilerini şirket bilançolarından takip edecekler. S&P500 endeksi koronavirüs pandemisinin yayılma hızının düştüğüne ilişkin verilerden destek alarak sert bir şekilde yükseldi.

Kaynak: Bültenler

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