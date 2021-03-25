Mart ayında yağan kar hayatı olumsuz etkiledi

Mart ayında yağan kar hayatı olumsuz etkiledi Niğde'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Mart ayında yağan kar hayatı olumsuz etkiledi

NİĞDE - Niğde'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı. Kar merkezde aralıklarla yağarken, yüksek kesimlerde yüksekliği 10 santimetreye kadar ulaştı. Niğde İl Özel İdaresine bağlı yüksek kesimlerde ki köylerin yollarında kar temizleme çalışmaları devam ettiği bildirildi.

Niğde Kalesi beyaza büründü

Tarihi Niğde Kalesi ve Saat Kulesi yağan kar ile vatandaşların uğrak yeri oldu. Kar yağışıyla Kale ve Saat Kulesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN