Mart ayında yağan kar Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü
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Mart ayında yağan kar Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü

24.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:05
Mart ayında yağan kar Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Beylikdüzü'nde de etkili olan yağış nedeniyle yerler beyaza büründü.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Beylikdüzü'nde de etkili olmaya başlayan yağış bazı vatandaşları mutlu ederken, hazırlıksız yakalanan kişilere de zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bir vatandaş, "Mart ayında beklemiyorduk" dedi. Başka bir vatandaş ise "İnşallah su oranı artar" diye konuştu.

 


- İstanbul
Mart ayında yağan kar Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü
Mart ayında yağan kar Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü
Mart ayında yağan kar Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü
Mart ayında yağan kar Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü
Mart ayında yağan kar Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü
Mart ayında yağan kar Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü
Mart ayında yağan kar Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü
Mart ayında yağan kar Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü
Mart ayında yağan kar Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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