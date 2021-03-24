Mart ayında yağan kar Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü
24.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:05
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Beylikdüzü'nde de etkili olan yağış nedeniyle yerler beyaza büründü.
- İstanbul
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Beylikdüzü'nde de etkili olmaya başlayan yağış bazı vatandaşları mutlu ederken, hazırlıksız yakalanan kişilere de zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bir vatandaş, "Mart ayında beklemiyorduk" dedi. Başka bir vatandaş ise "İnşallah su oranı artar" diye konuştu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı