Mart ayında lapa lapa kar yağışı sürüyor
Mart ayında lapa lapa kar yağışı sürüyor Düzce kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.
Mart ayında lapa lapa kar yağışı sürüyor
DÜZCE - Düzce kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı kent merkezinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
Düzce kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye vardı. Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşerken, kent merkezinde park ve bahçeler beyaza büründü. Boş cadde ve sokaklar yağan kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü. Kar yağışının yerine yağmura bırakması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ