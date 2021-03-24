Mart ayında lapa lapa kar yağışı sürüyor

Mart ayında lapa lapa kar yağışı sürüyor

DÜZCE - Düzce kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı kent merkezinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Düzce kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye vardı. Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşerken, kent merkezinde park ve bahçeler beyaza büründü. Boş cadde ve sokaklar yağan kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü. Kar yağışının yerine yağmura bırakması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ