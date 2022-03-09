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Mart ayında lapa lapa kar

İhlas Haber Ajansı - Yakup Sağlam - Güncel
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Mart ayında lapa lapa karELAZIĞ Elazığ'ın Baskil ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, ilçe merkezi ve köyler beyaza büründü.

BASKİL, ELAZIĞ (İHA) - Mart ayında lapa lapa kar

ELAZIĞ Elazığ'ın Baskil ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, ilçe merkezi ve köyler beyaza büründü.

"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözü bir kez daha gerçek oldu. Elazığ'ın Baskil ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırarak sürüyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede, köyler, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışını vatandaşlar şaşkınlık ile karşılarken ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Mart ayında lapa lapa kar

Mart ayında lapa lapa kar

Mart ayında lapa lapa kar

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

Elazığ, Baskil, Mart, kar, Güncel, Haberler

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