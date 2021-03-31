Mart ayında kardelenler beyaz örtü altında
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Mart ayında kardelenler beyaz örtü altında

İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Haberler | Güncel

Mart ayında kardelenler beyaz örtü altında AĞRI - Ağrı'da Mart ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle kardelenler kar altında kaldı.

Mart ayında kardelenler beyaz örtü altında

AĞRI - Ağrı'da Mart ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle kardelenler kar altında kaldı.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan kardelen çiçekleri, Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kar altında kaldı. İlkbaharın müjdeleyicisi olarak bilinen kardelen çiçekleri kar altında kalınca vatandaşlar kardelenleri kar altından çıkarmak için kar temizliği yaptı.

Mart ayında kardelenler beyaz örtü altında
Mart ayında kardelenler beyaz örtü altında
Mart ayında kardelenler beyaz örtü altında
Mart ayında kardelenler beyaz örtü altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

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